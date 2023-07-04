Больше трети супружеских пар Казани ссорятся из-за отсутствия обручального кольца у партнера

Для 40% казанцев важно, чтобы их партнер носил обручальное кольцо Фото: Иван МАКЕЕВ

Только 37% казанцев регулярно носят обручальное кольцо, еще 26% надевают его крайне редко. Каждый четвертый отметил, что чаще всего кольцо носит, но все же далеко не всегда. А вот 13% — вообще его не надевают, причем, принципиально. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV.

Большая часть казанцев поступают так, потому в принципе не носят кольца (38%). Каждый четвертый ответил, что украшение стало мало или велико (17%). 11% уверены, что его необязательно надевать. Еще 9% отметили, что кольцо просто разонравилось. А 5% придерживаются мнения, что посторонние люди не должны ничего знать о семейном положении. Есть и те, кто не носит обручальное кольцо по другим причинам, например, боятся, что потеряют кольцо (3%), или их кольцо слишком дорогое, чтобы носить его каждый день (3%).

Большинство считают, что носить или не носить обручальное кольцо — это личный выбор каждого человека (52%). При этом почти для 40% казанцев важно, чтобы их партнер носил обручальное кольцо. Еще треть отметили, что выбор всегда остается за супругом или супругой, но им приятно, когда партнер поступает именно так.

Отсутствие кольца на пальце у мужа или жены может стать причиной разлада в паре: больше 30% казанцев признались, что на этой почве ссорятся с супругом или супругой — среди них 87% периодически опасаются, что партнер может им изменять. 11% честно говорят — их очень обидит, если партнер не будет носить обручальное кольцо.

Среди аргументов в пользу ношения обручального кольца больше половины ответили, что это дань уважения своей второй половинке (55%). Еще 21% считают, что это традиция, которую необходимо соблюдать. А 16% опрошенных таким образом дают понять окружающим, что находятся в браке. Только 8% респондентов заявили, что кольцо символизирует любовь супругов.

При знакомстве с человеком большинство казанцев обращают внимание на наличие кольца на пальце, но только если испытывают интерес или симпатию к этому человеку (52%). Четверть участников опроса напрямую спрашивают у понравившегося человека, состоит ли он или она в браке. 15% стараются выведать эту информацию у общих знакомых, 10% проверяют соцсети новой знакомой или знакомого. Но не для всех семейное положение играет роль: почти 40% жителей Казани на это все равно, если им кто-то понравился.

Всего было опрошено 1209 человек из разных городов России.

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