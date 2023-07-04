Власти Татарстана утвердили меры по увеличению продолжительности жизни населения

Республиканский комплекс мер рассчитан до 2025 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Татарстана утвердили меры в области здравоохранения, нацеленные на увеличение продолжительности жизни населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ожидается, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в Татарстане составить 75,03 года. К примеру, в прошлом году этот показатель был равен 74,58 года. Для этих целей необходимо:

- улучшить ситуацию в районах республики, где зафиксирован рост смертности в последние 5 лет;

- снизить смертность трудоспособного населения от внешних причин: аварий, отравления алкоголем, суициды;

- снизить младенческую, детскую и материнскую смертность;

- проводить диспансеризацию взрослых;

- Обеспечить системы здравоохранения врачами и средним медперсоналом;

- повысить квалификацию медработников;

- своевременно обеспечивать больных с хроническими заболеваниями льготными лекарствами;

- обеспечить доступную высокотехнологическую медицинскую помощь;

- развивать ЕГИС «Электронное здравоохранение Татарстана» во всех государственных медучреждениях;

- разработать проект единого контакт-цента отрасли здравоохранения;

- развить проект радиологического дата-центра Татарстана.

Республиканский комплекс мер рассчитан до 2025 года. Его исполнение контролирует министерство здравоохранения Татарстана.

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