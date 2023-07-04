Власти Татарстана утвердили меры по увеличению продолжительности жизни населения

Республиканский комплекс мер рассчитан до 2025 года.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Власти Татарстана утвердили меры в области здравоохранения, нацеленные на увеличение продолжительности жизни населения. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Ожидается, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в Татарстане составить 75,03 года. К примеру, в прошлом году этот показатель был равен 74,58 года. Для этих целей необходимо:
- улучшить ситуацию в районах республики, где зафиксирован рост смертности в последние 5 лет;
- снизить смертность трудоспособного населения от внешних причин: аварий, отравления алкоголем, суициды;
- снизить младенческую, детскую и материнскую смертность;
- проводить диспансеризацию взрослых;
- Обеспечить системы здравоохранения врачами и средним медперсоналом;
- повысить квалификацию медработников;
- своевременно обеспечивать больных с хроническими заболеваниями льготными лекарствами;
- обеспечить доступную высокотехнологическую медицинскую помощь;
- развивать ЕГИС «Электронное здравоохранение Татарстана» во всех государственных медучреждениях;
- разработать проект единого контакт-цента отрасли здравоохранения;
- развить проект радиологического дата-центра Татарстана.
Республиканский комплекс мер рассчитан до 2025 года. Его исполнение контролирует министерство здравоохранения Татарстана.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram