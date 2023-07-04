В Казани на фестивале «RT.Док: Время героев» выступит Чичерина, а также Вован и Лексус

Фестиваль документальных фильмов об участниках СВО и не только «RT.Док: Время героев» пройдет в Казани с 25 по 27 июля. Показы пройдут местном «ИТ-парке». Как отмечают организаторы вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

Фестиваль откроется большой премьерой. Олег Некишев, Михаил Буров и Ольга Кирий представят картину «Казаки». Зрители увидят несколько дней из жизни штурмового казачьего батальона «Крым».

«Казаки» - это один день из жизни командира штурмового взвода казачьего батальона «Крым», где собраны самые отважные и выносливые бойцы. С самого начала СВО казаки многих регионов России отправились на Донбасс, чтобы защищать рубежи Отечества, как они и делали на протяжении многих веков», — говорит режиссер фильма Олег Некишев.

Будут показаны и фильмы от Татарстана. Так, в программу фестиваля вошли: картина Елены Леви «НЕзабытые» - восемь новелл о людях, чью жизнь перевернула Великая Отечественная война; фильмы Равиля Мукменова с реальными историями из зоны СВО - «Апостол» батальона «Алга», «Ак Барс» батальона «Ахмат», «Командир батальона «Алга», «Татарский певец – танкист на СВО», «Продал «гелик» ради общей победы»; истории о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях от режиссера Зуфара Давлетшина - «ZV-1» и «ZV-2».

В программу также вошел фильм французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель «Донбасс 2022» о жизни мирного населения Донецка. Фильм-расследование Максима Сергеева «Министерство биологической войны» — о биолаборатории, обнаруженной в городе Рубежное, ЛНР, после его освобождения.

«Мы приготовили насыщенную программу. У каждого желающего будет возможность не только посмотреть важные фильмы о героях специальной военной операции, но и пообщаться с единомышленниками. Мы покажем как уже полюбившиеся зрителям фильмы с фестиваля в Москве, так и абсолютно новые картины», — поделилась руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

В рамках деловой программы на фестивале пройдет круглый стол «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее» с участием Бориса Корчевникова, онлайн-дискуссия с участием российских пранкеров Вована и Лексуса, которая будет посвящена теме информационных войн.

«Это невероятно круто, что в какой-то момент у одних хороших людей родилась идея запуска подобного фестиваля. Прямо сейчас на наших глазах пишется история. Это понимает каждый из нас. История нашей великой страны, на которую выпало немало испытаний, но она стойко их преодолевает. Прямо сейчас ей помогают храбрые люди, которые любят ее. Эти люди – новые герои нашего времени. Именно им посвящен фестиваль. Мы уверены, что даже на расстоянии они чувствуют поддержку тысяч людей», — поделились российские пранкеры Вован и Лексус.

А на торжественной церемонии открытия фестиваля выступит рок-певица Юлия Чичерина.