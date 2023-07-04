Банки запускают акции по кредитным картам

По данным Национального бюро кредитных историй, банки в России в мае выдали 1,10 млн новых кредитных карт. Это на 11,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что сказался эффект низкой базы - сокращение выдачи кредиток весной прошлого года. При этом крупные банки видят потенциал для дальнейшего роста продаж кредитных карт и запускают для этого стимулирующие акции.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ, по данным НБКИ в мае 2023 года было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.