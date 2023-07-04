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НовостиОбщество4 июля 2023 9:22

Минниханов расширил состав экспертный совет при комиссии Госсовета России

В него вошел чиновник из Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Комиссию «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Госсовета России возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов. Фото: rais.tatarstan.ru

Комиссию «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Госсовета России возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил состав экспертного совета при возглавляемой им комиссии «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Госсовета России. Таким образом в него вошел зам руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Отметим, что в городе он занимается вопросами ЖКХ и течение семи лет возглавлял профильный комитет.

Напомним, что членами комиссии при Госсовете России являются также представители таких отраслей и сфер, как образования, жилья, промышленности и строительства.

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