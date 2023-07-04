В Казани работы по программе «Наш двор» выполнили на 54,9%

Работы идут в 238 дворовых территориях. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани по республиканской программе «Наш двор» выполнили половину из запланированных работ. Этот показатель составил 54,9%, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Работы идут в 238 дворовых территориях, а в 69 - завершены полностью. Так, по программе ремонтируют дороги и тротуары, устанавливают скамейки и урны, светильники, детское и спортивное оборудование, обустраивают контейнерные площадки с хозяйственно-бытовым оборудованием. На эти цели в 2023 году выделили 2,8 миллиарда рублей.

Отметим, работы по программе «Наш двор» стартовали 4 апреля. А их завершение запланировано к 1 ноябрю.

Напомним, в Казани по программе «Наш двор» открылась первая благоустроенная территория.

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