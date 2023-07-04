В казанском поселке реконструкцию моста планируют завершить в сентябре

В данное время рабочие завершили подготовительные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском поселке Борисоглебское реконструкцию моста через Сухую реку планируют завершить в сентябре. Работы на этом участке выполнены почти на 16%, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана.

Рабочие завершили подготовительные работы, перенесли сети связи и демонтировали существующую конструкцию. Также они забили сваи, обустроили опалубки и забетонировали насадки на береговых опорах. Всего там трудятся 15 рабочих и шесть единиц техники.

Мост через Сухую реку связывает Авиастроительный район Казани с поселком Борисоглебское. Его протяженность составляет 40 метров. Он был построен в 1975 году.

Напомним, у моста через Сухую реку заменят все опоры и несущие конструкции, а также оборудуют его системой водоотведения с очисткой стоков спускаемых в реку.

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