Как отметил министр, количество высокобалльников является показателем того, что в этих районах образованию уделяют особое внимание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнеуслонском районе зафиксирована самая большая доля высокобалльников по ЕГЭ. Этот показатель составил 38,97% от общего количества выпускников. Об этом на брифинге сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По словам Хадиуллина, доля людей, которые сдали единый государственный экзамен на высокие баллы, в Мензелинском районе составила 35,58%, в Сабинском - 32,95%. После следуют Бугульминский и Агрызский районы, Вахитовский и Приволжский районы Казани, Балтасинский и Атнинский, Набережные Челны, Бавлинский, Актанышский, Зеленодольский, Кукморский, Муслюмовский, Лениногорский и Высокогорский районы.

Как отметил министр, количество высокобалльников является показателем того, что в этих районах образованию уделяют особое внимание. Также это проявление заинтересованности самих учащихся и родителей.

Напомним, в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ 2023 на 200 баллов.

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