В Татарстане на диагностику и паспортизацию дорог потратят 64 миллиона рублей

Из общей суммы 60 миллионов рублей направят на диагностику участков протяженностью более 12 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на диагностику и паспортизацию автомобильных дорог общего пользования выделят 64 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из общей суммы 60 миллионов рублей направят на диагностику участков протяженностью более 12 километров. Еще четыре миллиона рублей потратят на паспортизацию 350 километров дорог.

Согласно техзаданию, исполнителю необходимо определить ширину проезжей части и обочин, прочность дорожной одежды, ровность покрытия, коэффициент сцепления колеса с дорогой, состояние земляного полотна и элементов инженерного оборудования. Также в его обязанности вошла отметка водосбросных сооружений и дорожных знаков.

Отметим, в список вошли дороги в Азнакаевском, Альметьевском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Рыбно-Слободском, Сармановском районах. Эти работы должны завершить до 29 ноября.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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