В Татарстане уменьшилось количество выпускников, сдающих физику и химию

В республике увеличилась доля выпускников, сдающих информатику на 4,1%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане уменьшилось количество выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, химии, биологии и профильной математике. Об этом на брифинге сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По словам Хадиуллина, за два года уменьшилась доля школьников, сдающих физику на 2,9%, химию и биологию на 0,6%, профильную математику на 0,3%. Такая ситуация встревожила представителей власти.

Однако в республике увеличилась доля выпускников, сдающих информатику на 4,1% и обществознание на 1%. При этом ЕГЭ в этом году сдавали 14,9 тысячи выпускников.

Напомним, в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ 2023 на 200 баллов.

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