Татарстан представит новые беспилотники на форуме «Армия-2023»

На форуме планируется организовать выставку с еще рядом тяжелых экспонатов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан представит новые беспилотники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Мероприятие состоится 20-24 августа в Московской области. Об этом сообщил замруководителя Центра циркулярной экономики АН республики Василий Шестюк.

По словам Шестюка, на форуме планируется организовать выставку с рядом тяжелых экспонатов. Сейчас идет процесс создания жидкостного двигателя на 280 лошадей. Ориентировочно он будет готов к осени текущего года.

Как отметил замруководителя центра, в 2022 году на форуме был представлен тяжелый беспилотник «Барс». Тогда это было первым событием, которое осталось навсегда за Татарстаном, сообщает «Татар-информ».

Напомним, на KazanForum 2023 назвали срок запуска электромобилей АТОМ в серийное производство.

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