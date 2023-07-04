По трассе М-11 запустили еще три беспилотных КАМАЗа

Первые беспилотные КАМАЗы вышли на маршрут на трассу М-11 в середине июня. Фото: пресс-служба раиса РТ

По трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург начали перевозить грузы еще три беспилотных КАМАЗа. В целом на маршруте сейчас шесть таких автомобилей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «КАМАЗа», пять единиц техники выполняют коммерческие перевозки грузов, шестой грузовик — отрабатывает технические алгоритмы, чтобы улучшить качество работы.

Первые беспилотные КАМАЗы вышли на маршрут на трассу М-11 в середине июня. Обкатка беспилотной перевозки грузов проходит по программе экспериментального правового режима (ЭПР).

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана принял участие в запуске беспилотных КАМАЗов.

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