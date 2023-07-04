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НовостиЭкономика4 июля 2023 5:30

В Татарстане создали совет по производству кремнийорганики на Казанском заводе

Одной из обязанностей новой структуры станет контроль за разработкой проектной документации
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Совет возглавил министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко.

Совет возглавил министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане создали совет по вопросам реализации производства кремнийорганических материалов на Казанском заводе синтетического каучука. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, новая структура будет контролировать разработку проектной документации, экспертизу промышленной безопасности оборудования, разработку счета стоимости строительства, подключение к энергоносителям.

Кроме того, совет будет раз в месяц очно или в режиме видео-конференц-связи собираться на заседания. Его возглавил министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко. Заместителем новой структуры назначили первого замруководителя исполкома Казани по градостроительству Азата Нигматзянова.

Напомним, в Татарстане создан совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики.

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