Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с бойцами СВО

Каждому пришедшему на встречу бойцу подарили рюкзаки, в которых были необходимые вещи, а также утепленные сапоги. Фото: пресс-служба Наб. Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел встречу с военнослужащими, которые участвуют в СВО, а сейчас находятся в краткосрочном отпуске.

«За чашкой чая обсудили вопросы, которые требуют нашего внимания и практического решения. Военнослужащие высказали слова признательности и благодарности всем жителям города за практическую помощь и поддержку. Воины также поблагодарили юных челнинцев за письма и рисунки со словами поддержки», - рассказал о мероприятии глава Набережных Челнов.

Каждому пришедшему на встречу бойцу подарили рюкзаки, в которых были необходимые вещи, а также утепленные сапоги.

Ранее мы сообщали, что в Казани главы районов встретились с мобилизованными.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram