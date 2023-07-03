ФОТО: kzn.ru

6 июля в Казани открывается лаборатория «Горожанин-ученый», рассказали в мэрии.

Это будет уже второй сезон проекта. По результатам первого сезона в прошлом году участниками было представлено 15 инициатив по развитию Казанки.

В этом году запланированы мастер-классы по взятию проб воды, дискуссии и научная экспедиция. Для участников проведут 12 занятий по экосистеме Казанки, а эксперты проекта поделятся своими знаниями. В итоге желающие смогут разработать свой собственный кейс.

Встреча-знакомство запланирована на 6 июля. В 18:30 жителей Казани будут ждать на набережной у ГИМС. Лаборатория «Гражданин-ученый» продолжит свою работу до 6 августа.

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