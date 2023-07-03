На пляже «Кама» в Нижнекамске утонул 25-летний иностранец

Фото: Александра БУДАЕВА

На пляже в Нижнекамске утонул 25-летний иностранец. О смертельном инциденте рассказали в ГУ МЧС России по республике Татарстан. Предположительно погибший был пьян.

Как стало известно, в понедельник, 3 июля, в 16:30 в службу спасения поступила информация о том, что на пляже «Кама» спасли утопающего гражданина Узбекистана. На место оперативно выехала скорая помощь.

Медики пытались вернуть к жизни парня, находящегося в бессознательном состоянии. Однако их попытки оказались тщетны – в 17:20, к сожалению, была констатирована смерть.

Предварительно установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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