ФОТО: Минсельхозпрод Татарстана

В этом году в Татарстане рассчитывают на сбор 3,8 миллиона тонн зерна. Цифру озвучили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По словам министра Марата Зяббарова, в ближайшие дни на территории Татарстана планируют ввести режим ЧС из-за засухи. Отсутствие осадков в республике существенно снижает урожайность зерновых культур. Из-за капризов природы в этом году было пересеяно порядка 50 тысяч гектаров различных культур.

Однако, несмотря на негативные погодные условия, население Татарстана будет обеспечено зерновыми. В планах – сбор 3,8 миллиона тонн зерна. Плюс ко всему остались еще прошлогодние запасы в объеме более 1 миллиона тонн.

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