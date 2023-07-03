ФОТО: kzn.ru

В учебных заведениях Казани стартовала приемная кампания, передает пресс-служба мэрии города. В ссузах и вузах столицы Татарстана открыли набор студентов.

Как стало известно, в этом году из школ Казани выпустилось более 18,7 тысяч учеников. 6046 из них окончили 11 классов, остальные – ушли после 9-го.

В настоящее время уже стартовала приемная кампания. В казанских вузах она продлится до 1 августа, в ссузах – до 15 августа.

Также отмечается, что накануне начался второй этап зачисления детей в первые классы школ Казани.

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