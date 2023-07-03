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НовостиОбщество3 июля 2023 16:02

Выпускник из Набережных Челнов сдал ЕГЭ на 200 баллов

Он получил максимальную оценку по двум предметам
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

ФОТО: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

Выпускник из Набережных Челнов сдал ЕГЭ на 200 баллов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Никита Силин в этом году успешно окончил городскую гимназию №76. На ЕГЭ по литературе и английскому языку парень набрал по 100 баллов. В мэрии отмечают, что Никита является призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

Выпускной в гимназии №76 посетил глава Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он лично поздравил Никиту с таким блестящим результатом на экзаменах.

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