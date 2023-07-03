За минувшую неделю в Казани родились 352 ребенка

ФОТО: kzn.ru

За минувшую неделю, с 26 июня по 2 июля, в Казани родились 352 ребенка. Из них 199 мальчиков и 153 девочки. Демографической статистикой столицы Татарстана поделились в мэрии города.

Стали известны также самые популярные имена, которые давали своим новорожденным детям казанцы. Среди мальчиков лидировали Алексей, Давид, Карим и Марк. Девочек чаще всего называли Виктория, Ясмина, Анна и Василиса.

Редкими именами стали Дарий, Герман, Фаяз, Энгель, Стелла, Устинья, Ая и Жанна.

Также за минувшую неделю брак зарегистрировали 288 пар, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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