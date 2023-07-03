В образовательных учреждениях Казани открыли 32 новые специальности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В высших учебных заведениях и средних профессиональных образовательных организациях Казани открыли 32 новые специальности. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Алия Загидуллина.

Так, на 2023-2024 учебный год в ВУЗах Казани объявлен набор студентов на 7 новых специальностей – теплоэнергетика, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, биотехнологии, а также экономика, экономика предприятий и организаций, финансы и кредит.

Что касается средних профессиональных учреждений Казани, то в них появилось порядка 25 новых специальностей.

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