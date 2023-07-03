Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Татарстана стали исправнее оплачивать ЖКУ. Об этом рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов во время республиканского совещания в Доме правительства.

Так, выяснилось, что собираемость платежей в мае 2023-го в сравнении с показателями прошлого года выросла на 3,2%.

В период с января по май она также показывает положительную динамику. Собираемость стала выше на 0,5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го.

Что касается среднегодового уровня, то он вырос на 0,6% и составил 99,4%.

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