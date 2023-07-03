ФОТО: kzn.ru

С 8 июля внесут изменения в расписание электричек из Казани в Паратск. Об этом информируют в пресс-службе администрации города со ссылкой на пассажирскую компанию «Содружество».

Так, с 8 июля пригородные поезда будут ходить по новому расписанию.

Электричка №6323 из Казани будет выезжать в 15:56, то есть на 45 минут позже обычного. Прибытие поезда в Паратск запланировано на 37 минут позже прежнего – в 17:00.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7(937)625-04-33, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте пригородной пассажирской компании.

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