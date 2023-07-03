ФОТО: администрация Набережных Челнов

Марина Лесникова стала новым замначальника управления ЖКХ Набережных Челнов. О назначении рассказали в пресс-службе мэрии города.

Нового начальника отдела экономического анализа и прогнозирования управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения уже представили коллективу.

Известно, что Марина Лесникова до должности в исполкоме работала в межрайонной жилищной инспекции. Она была ведущим специалистом-экспертом в течение шести лет.

Лесникова имеет два высших образования, свою карьеру она начала строить в НГПУ. В настоящее время она учится в магистратуре по специальности «Энергообеспечение предприятий».

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