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НовостиОбщество3 июля 2023 14:48

Марина Лесникова стала новым замначальника управления ЖКХ Набережных Челнов

Ее представили коллективу ведомства
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: администрация Набережных Челнов

ФОТО: администрация Набережных Челнов

Марина Лесникова стала новым замначальника управления ЖКХ Набережных Челнов. О назначении рассказали в пресс-службе мэрии города.

Нового начальника отдела экономического анализа и прогнозирования управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения уже представили коллективу.

Известно, что Марина Лесникова до должности в исполкоме работала в межрайонной жилищной инспекции. Она была ведущим специалистом-экспертом в течение шести лет.

Лесникова имеет два высших образования, свою карьеру она начала строить в НГПУ. В настоящее время она учится в магистратуре по специальности «Энергообеспечение предприятий».

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