С 4 июля часть улиц Казани будет перекрыта из-за «Шелкового пути»

ФОТО: kzn.ru

Часть улиц Казани будет перекрыта из-за «Шелкового пути», передает пресс-служба администрации города.

Ограничение движения в столице Татарстана планируется с 4 по 10 июля. Именно в этих числах в Казани развернутся международные соревнования по автоспорту «Шелковый путь».

В связи с масштабным мероприятием часть дорог будет временно перекрыта. В мэрии просят выстраивать маршрут передвижения заранее.

Рассказываем, когда и на каких улицах будет действовать ограничение передвижения:

- С 10.00 4 июля до 23.00 10 июля – на спуске с автомобильной дороги вдоль Кремля (ул. Баумана) до площади Тысячелетия;

- С 10.00 4 июля до 10.00 7 июля – по внутренней дороге стадиона «Ак Барс Арена» (от выезда со стадиона «Ак Барс Арена» на ул. Чистопольской около парковки Р8 до остановки «Футбольный стадион «Казань Арена» около парковки Р1);

- С полуночи 5 июля до 23.00 7 июля – по автомобильной дороге вдоль Кремля (ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина);

- С 23.00 5 июля до 8 утра 7 июля – на проезде между цирком и Центральным стадионом;

- С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля – по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Московской);

- С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля – по ул. Лево-Булачной (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Чернышевского);

- С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля – по ул. Право-Булачной (по направлению от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк);

- С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля – по ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной);

- С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля – на съезде с ул. Кремлевской набережная на площадь Тысячелетия;

- С 23.00 5 июля до 23.00 6 июля – по площади Тысячелетия (от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обоих направлениях);

- С 08.00 5 июля до 20.00 6 июля – в районе съезда из внутренней дороги вокруг стадиона «Ак Барс Арена» на ул. Чистопольской по направлению ул. Ф.Амирхана.

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