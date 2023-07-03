Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между Татарстаном и Чувашией установили границу в 554,62 километра. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра Татарстана. Накануне эти сведения были внесены в ЕГРН.

Сообщается, что работы по определению границ между республиками стартовали еще в 2019 году. Соглашения удалось добиться в мае 2022-го. В июне этого года документы получили положительное заключение государственной экспертизы Росреестра.

На сегодняшний день, землеустроительное дело передано в республиканский филиал «Роскадастра» для внесения сведений в ЕГРН.

Уточняется, что особое внимание при уточнении границ уделялось участкам вблизи населенных пунктов, на которых местные жители ведут свою хозяйственную деятельность. В результате граница между Татарстаном и Чувашской Республикой свою реальную исторически сложившуюся конфигурацию не поменяла, подчеркнули в Росреестре.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram