Эти работы осталось завершить еще в 588 многоквартирных домах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане капитальный ремонт завершен в 134 многоквартирных домах. Это 69% от годового плана, сообщил на республиканском совещании первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По последним данным, работы полностью завершены в 134 домах. Продолжается капремонт на 588 объектах.

Напомним, в Казани за 2023 год решили капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов. На ряде объектов уже приступили к соответствующим работам.

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