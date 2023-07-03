В Казани выявили незаконную регистрацию 68 компаний

Площадь трех коммерческих помещений превышала 204 квадратных метра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани прокуратура выявила незаконную регистрацию 68 компаний. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По словам Галиева, в ноябре и декабре 2022 года в налоговую передали документы о регистрации 68 юридических лиц. При этом все они находились по одному адресу. Стало известно, что площадь трех коммерческих помещений превышала 204 квадратных метра, а регистрация оказалась фиктивной.

Напомним, банк Казани подал в суд встречный иск к ПСО «Казань» на 842 миллиона рублей.

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