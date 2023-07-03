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НовостиЭкономика3 июля 2023 12:57

В Татарстане ведущие IT-специалисты могут зарабатывать до полумиллиона в месяц

При этом ценность новичков в этой сфере с каждым годом снижается
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Директор института отметил, что уровень развития IT-технологий в республике находится на высоком уровне.

Директор института отметил, что уровень развития IT-технологий в республике находится на высоком уровне.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане ведущие специалисты в IT могут зарабатывать до полмиллиона в месяц. Об этом «КП-Казань» рассказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин.

По словам Чикрина, в республике начинающий айтишник может получать зарплату в 60 тысяч рублей, а опытный специалист – до 200-250 тысяч в месяц. При этом ценность начинающих специалистов с каждым годом снижается, что является основным риском в IT.

«IT - инженеры будущего и настоящего. Мы заставляем машины работать. И пытаемся заставить работать так, как мы хотим», - заявил Дмитрий Чикрин.

Также директор института отметил, что уровень развития IT-технологий в республике находится на высоком уровне. Его можно поставить на один ряд с Томском, Новосибирском и Нижним Новгородом.

Напомним, в Татарстане утверждена программа популяризации IT-специальностей.

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