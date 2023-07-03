В 2023 году в Казани школы окончили 18,8 тысячи выпускников

В данное время выпускники выбирают профессию, с которой свяжут дальнейшую жизнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани в 2023 году школы окончили 18,8 тысячи выпускников. Из них 6,1 тысячи человек являются одиннадцатиклассниками. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

По словам Загидуллиной, сейчас ребята выбирают профессию, с которой свяжут дальнейшую жизнь. При этом приемная компания в вузы продлится до 1 августа, а в колледжи - до 15 августа.

Кроме того, на предстоящий учебный год в вузах Казани по программе бакалавриата открыто семь новых специальностей. Это теплоэнергетика, и теплотехника, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии. А в профессиональных образовательных организациях открылись 25 новых специальностей.

Напомним, в вузах Казани выделили 1,3 тысячи бюджетных мест для детей участников СВО.

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