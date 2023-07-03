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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:30

В Марий Эл из окон выпали семилетняя девочка и двухлетний мальчик

Оба ребенка, к счастью, остались живы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошедшей неделе в Марий Эл произошло два несчастных случая с падением детей из окон. В связи с этим следственные органы СКР по республике начали процессуальные проверки.

Так, 30 июня в одной из деревень Медведевского района семилетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со второго этажа частного дома. На следующий день,1 июля, в Йошкар-Оле двухлетний мальчик сам открыл окно и тоже выпал из окна квартиры на втором этаже.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Татарстане двухлетняя девочка погибла, упав в колодец.

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