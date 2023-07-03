Рустам Минниханов признал ошибки при застройке центра Казани

По словам главы республики, не все, что было сделано, сделано правильно. Фото: раис Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов признал ошибки, которые были совершены властями при застройке центра Казани. Об этом он рассказал на форуме «РЕБУС: экономика строительства в историческом центре».

По словам главы республики, не все, что было сделано, сделано правильно. Однако с использованием опыта инициативных людей и привлечением специалистов в Казани удалось создать среду, которая позволяет двигаться дальше.

Рустам Минниханов вместе со своей помощницей Олесей Балтусовой и градоначальником Ильсуром Метшиным установили определенные правила игры, которые превратили исторический центр Казани в объект с серьезной инвестиционной привлекательностью.

Ранее раис Татарстана провел тест-драйв мини-КАМАЗа.

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