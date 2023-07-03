Пьяный житель Набережных Челнов пытался залезть в квартиру женщины через балкон

На балкон выбежала женщина и стала кричать, звать на помощь. Фото: принтскрин видео.

В Набережных Челнах полураздетый мужчина пытался через балкон забраться в квартиру к женщине. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Горожанин, предположительно, был нетрезв. Он кричал и ругался матом. Мужчина забрался на крышу балкона на первом этаже и пытался проникнуть в квартиру на втором этаже. В какой-то момент на балкон выбежала женщина и стала кричать, звать на помощь.

Не добившись успеха, мужчина в одних трусах спрыгнул с балкона и ушел. Спустя некоторое время горожане заметили его на городских дорогах, он кидался на проезжающие автомобили.

Видео с места событий можно посмотреть на нашем канале.

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