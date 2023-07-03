Резидентами ТОР «Набережные Челны» могут стать еще три компании

В Набережных Челнах работают 43 производственные компании - резидента ТОР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резидентами набережночелнинской территории опережающего развития (ТОР) могут стать еще три компании. Эти предприятия инвестируют в производство свыше 550 миллионов рублей. Об этом на Деловом понедельнике сообщила начальник отдела по развитию ТОР в городе Алия Бикташева.

По словам Бикташева, одна из компаний вложит почти 30 миллионов рублей в производство бытовой техники. Благодаря этому в городе появятся 30 дополнительных рабочих мест. Также к ней присоединятся компании по производству нефтяного оборудования и асфальтобетонных смесей. Инвестиции составят 360 и 168 миллионов рублей соответсвенно.

Отметим, в Набережных Челнах работают 43 производственные компании - резидента ТОР. Основная их часть состоит из местных предприятий.

Напомним, Китай планирует запустить в Набережных Челнах производство электронных компонентов.

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