Нацмузей Татарстана и его филиалы 4 июля можно будет посетить бесплатно

В этот вторник, 4 июля, можно будет бесплатно посетить Нацмузей Татарстана и его филиалы:

- Литературный музей Габдуллы Тукая

- Музей А. М. Горького и Ф.И. Шаляпина

- Дом-музей В.И. Ленина

- Музей-квартира Мусы Джалиля

- Музей Е. А. Боратынского

- Музей Янки Купалы в селе Печищи

- Музей А. М. Горького в селе Красновидово

- Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

- Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала

- Музей Каюма Насыри

Единственной за что придется заплатить, так это за экскурсии, мастер-классы и отдельные музейные программы.