Нацмузей Татарстана и его филиалы 4 июля можно будет посетить бесплатно

В этот вторник, 4 июля, можно будет бесплатно посетить Нацмузей Татарстана и его филиалы:
- Литературный музей Габдуллы Тукая
- Музей А. М. Горького и Ф.И. Шаляпина
- Дом-музей В.И. Ленина
- Музей-квартира Мусы Джалиля
- Музей Е. А. Боратынского
- Музей Янки Купалы в селе Печищи
- Музей А. М. Горького в селе Красновидово
- Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала
- Музей Каюма Насыри
Единственной за что придется заплатить, так это за экскурсии, мастер-классы и отдельные музейные программы.