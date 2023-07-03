Причиной смерти прокурора Чувашии могла стать остановка сердца

Прокурор Чувашии погиб 1 июля во время заплыва через Волгу

Внезапная остановка сердца могла стать причиной смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина во время заплыва.

Как сообщает «База», в легких прокурора не было обнаружено воды. Это означает, что он не захлебнулся. Кроме этого, в крове 57-летнего Андрея Фомина выявлен очень низкий уровень глюкозы.

Напомним, прокурор Чувашии погиб 1 июля во время заплыва через Волгу chebswim. Спасатели доставили его на берег, но медики уже ничем не смогли помочь.

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