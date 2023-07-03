В вузах Казани выделили 1,3 тысячи бюджетных мест для детей участников СВО

В 2023 году высшим учебным заведениями направят не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вузах Казани выделили 13,4 тысячи бюджетных мест. Это реализовано в рамках специальной квоты для детей участников спецоперации и боевых действий в иностранных государствах, Героев России. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

По словам Загидуллиной, в 2023 году высшим учебным заведениями направят не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Речь идет о студентах, поступающих на программу бакалавриата и магистратуры.

Всего в Казани примут 13,4 тысячи студентов на бюджетные места.

Напомним, 41 ученик Казани сдал ЕГЭ на 100 баллов.

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