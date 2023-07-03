Татарстан стал лидером среди регионов Поволжья по размеру зарплаты

В Татарстане по сравнению с аналогичным периодом 2022 года зарплата выросла на 15,6%. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане с января по апрель 2023 года среднемесячная зарплата работников составила 56,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,6%. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа, следует из данных официальной статистики.

Согласно исследованию, вторую строчку рейтинга занял Пермский край. Там за четыре месяца текущего года средняя заработная плата составила 54,6 тысячи рублей. Третье место заняла Башкирия, где жители зарабатывают 51,8 тысячи рублей в месяц.

Отметим, по ПФО за январь-апрель 2023 года средняя зарплата составила почти 50 тысяч рублей. Это на 15,6% выше, чем в 2022 году.

Напомним, Татарстан попал в топ-20 регионов по уровню зарплат.

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