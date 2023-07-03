В Челнах рабочее движение по Московскому проспекту откроют раньше срока

Изначально срок открытия дороги был 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах рабочее движение по Московскому проспекту откроют раньше срока на 10 дней. Такое поручение 3 июля на деловом понедельнике дал мэр города Наиль Магдеев.

Изначально срок открытия дороги был 1 сентября. Глава города, решил перенести его. Свое решение он объяснил тем, что к началу учебного года нужно успеть накатать автобусные маршруты по новому участку проспекта.

Напомним, в этом году в Набережных Челнах реализуют крупный проект – строительство продолжения Московского проспекта. Дорога соединит старую и новую части города и разгрузит проспект Мира, первую автодорогу.

Ранее мы сообщали, что в исполкоме Набережных Челнов анонсировали второй этап продолжения проспекта Московский.

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