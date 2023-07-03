Худшие дороги, по данным рейтинга, находятся в Кировской и Архангельской областях, Республике Марий Эл Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог. Список подготовили аналитики РИА «Новости».

Традиционно рейтинг возглавляет Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,6% региональных или местных дорог. В пятерку лучших также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия.

Выше Татарстана в перечне оказались Адыгея, Белгородская область, Кемеровская, Тюменская и Московская области, Дагестан, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Пензенская область, Севастополь, Ульяновская область, Башкортостан и Чукотка.

Худшие дороги, по данным рейтинга, находятся в Кировской и Архангельской областях, Республике Марий Эл.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов поручил отремонтировать все дороги к 1 сентября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram