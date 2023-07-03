В Казани на пожаре погибли двое дачников

Одному погибшему было 60 лет, другому – 53 года Фото: МЧС Татарстана

В Казани 2 июля в 22.18 произошел пожар – в СНТ «Березовая роща» загорелся дачный дом. В результате возгорания погибли два человека.

Прибывшие на место происшествия пожарные справились с огнем спустя час. На месте были обнаружены тела двух мужчин, одному было 60 лет, другому – 53 года.

Предварительная площадь пожара составила 36 квадратных метров, его причина пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что возле центра семьи «Казан» произошел пожар.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram