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НовостиОбщество2 июля 2023 14:24

Новая неделя в Татарстане начнется с дождей и +31 градуса

Местами ожидается туман и сильный ветер
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
К середине недели осадки сократятся.

К середине недели осадки сократятся.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 3 июля ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Местами возможен туман и усиления ветра до 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +11 до +26 градусов, днем - от +24 до +29 градусов.

В последующие дни, 4 и 5 июля, погода преимущественно будет без осадков. Скорость ветра составит 3-8 метра в секунду. В ночное время столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, в дневное - потеплеет до +31 градуса.

Ранее метеоролог рассказал, что температуры в июле будут выше климатической нормы.

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