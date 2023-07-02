Возле центра семьи «Казан» произошел пожар

На месте уже работают пожарные. Фото: скриншот

Сегодня, 2 июля, в столице Татарстана на пляже рядом с центром семьи «Казан» произошел пожар. Издалека видны столбы дыма. По предварительной информации, горит камыш.

На месте уже работают пожарные. Причины возгорания и площадь пожара уточняются. Предполагается, что обошлось без пострадавших, сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Ранее пожар в частном доме в Татарстане унес жизни четверых детей и троих взрослых.

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