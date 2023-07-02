В Татарстане капремонт «исторических» домов обходится дороже многоквартирных

Причина в том, что средств фонда капремонта не хватает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане жилые дома, которые относятся к объектам культурного наследия, чаще всего капитально ремонтируют только после просьб местных жителей. Причем такая ситуация с «историческими» домами отмечается не только в Казани, но и в остальных городах республики.

Причина в том, что средств фонда капремонта не хватает. Ремонт «исторических» домов обходится значительно дороже, чем обычных. Проблему обсудили в ходе выездного совещания депутаты Госдумы России в Татарстане.

К примеру, капитальный ремонт пятиэтажного дома потребует 20 миллионов рублей, а объем работ в «Доме чекиста» — 90 миллионов рублей. Стоимость ремонта на объекте культурного наследия возрастает в несколько раз только из-за того, что требуется работа лицензированных организаций и подрядчиков.

Ранее мы рассказывали, сколько потратят на ремонт Вахитовского районного суда в Казани.

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