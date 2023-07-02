Женская сборная России по футболу впервые сыграет матч в Казани

Игра пройдет 14 июля на Центральном стадионе. Фото: с сайта РФС.

Уже 14 июля на Центральном стадионе Казани впервые пройдет товарищеский матч между женской сборной России по футболу и командой из Ирана.

Игра начнется в 19.00, а попасть на нее можно будет по билетам. Еще один матч с иранскими спортсменками пройдет 18 июля. Однако эта игра уже будет закрытой, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани 15 июля. Отметим, что его можно будет посетить без Fan ID.

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