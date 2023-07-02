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НовостиОбщество2 июля 2023 11:35

Вахитовский суд Казани отремонтируют за 2,5 миллиона рублей

Здесь пройдет выборочный капитальный ремонт
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Средства выделят из федерального бюджета. Фото: Вахитовский районный суд Казани

Средства выделят из федерального бюджета. Фото: Вахитовский районный суд Казани

В здании Вахитовского районного суда Казани, находящемся в доме №33 по улице Лесгафта, пройдет выборочный капитальный ремонт. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На эти цели намерены выделить более 2,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Работы должны будут завершить в течение 30 суток с момента заключения контракта.

Подрядчику необходимо разобрать трубопроводы из водогазопроводных труб, демонтировать элеваторные узлы, установить фильтры, заглушки и центробежные наносы с электродвигателем, а также проложить трубопроводы отопления и водоснабжения.

Ранее в Казани на ремонт улицы Кулахметова выделили 170 миллионов рублей в рамках национального проекта.

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