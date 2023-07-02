Почти 200 призывников отправились из Татарстана на Дальний Восток

Перед отправкой солдаты прошли предварительную профориентационную подготовку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 2 июля, на сборном пункте Татарстана состоялись торжественные проводы порядка 200 призывников в ряды ВС России. Новобранцы будут проходить службу на Дальнем Востоке.

Перед отправкой солдаты прошли предварительную профориентационную подготовку. В соответствии образованию, уровню физической подготовки и морально-психологической устойчивости их зачислили на определенные воинские должности, сообщает «Татар-информ».

Напомним, весенний призыв проходит в республике с 1 апреля по 15 июля. На прохождение службы уже отправлены свыше 2 тысяч человек.

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