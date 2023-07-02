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НовостиОбщество2 июля 2023 10:52

Почти 200 призывников отправились из Татарстана на Дальний Восток

Весенний призыв завершится 15 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Перед отправкой солдаты прошли предварительную профориентационную подготовку.

Перед отправкой солдаты прошли предварительную профориентационную подготовку.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 2 июля, на сборном пункте Татарстана состоялись торжественные проводы порядка 200 призывников в ряды ВС России. Новобранцы будут проходить службу на Дальнем Востоке.

Перед отправкой солдаты прошли предварительную профориентационную подготовку. В соответствии образованию, уровню физической подготовки и морально-психологической устойчивости их зачислили на определенные воинские должности, сообщает «Татар-информ».

Напомним, весенний призыв проходит в республике с 1 апреля по 15 июля. На прохождение службы уже отправлены свыше 2 тысяч человек.

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