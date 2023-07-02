Юрий Перведенцев: в Татарстане температура в июле превысит климатическую норму

Июнь не оправдал ожидания татарстанцев из-за отсутствия жары и осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что июль в Татарстане начался с гроз и сильного ветра, в целом месяц прогнозируется довольно жарким.

По мнению профессора КФУ Юрия Перведенцева, июнь не оправдал ожидания татарстанцев из-за отсутствия жары и осадков - выпало всего 15% от нормы. Зато среднесуточная температура в июле составит +20 градусов, что на 1 градус выше климатической нормы, сообщают «Казанские ведомости».

Ранее мы делились лучшими и безопасными пляжами Казани, где можно купаться этим летом.

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