В Казани молодые работники уверены, что присутствие начальства не влияет на работу

Такого же мнения придерживаются 30% линейных сотрудников. Фото: Василий Вахрин

Молодые казанцы до 34 лет и с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще других уверены, что присутствие начальства никак не влияет на работу. Так считают порядка 35% респондентов. Опрос среди жителей провел сервис SuperJob.

Такого же мнения придерживаются 30% линейных сотрудников. При этом 33% опрошенных считают, что личное присутствие руководства положительно сказывается на рабочем процессе.

Иначе думают 25% респондентов, отмечая что присутствие начальства негативно сказывается на производительности. В особенности так считают работники, получающие менее 50 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, у кого выросла зарплата с 1 июля этого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram