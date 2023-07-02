В Альметьевске в водоем выкинули бараньи потроха после Курбан-байрама

Пруд уже очистили. Фото: пресс-служба исполкома Альметьевского района

Не самые приятные последствия после священного праздника Курбан-байрам обнаружили жители микрорайона «Алсу» в Альметьевске. Неизвестные выбросили бараньи потроха в местный водоем.

В исполкоме Альметьевского района заявили, что городские службы оперативно среагировали и очистили пруд. В комитете призвали жителей уважать друг друга и заботиться об окружающей среде.

Ранее раис Татарстана осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме.

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